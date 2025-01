Ilgiorno.it - Addio Pianella: la casa della Pallacanestro Cantù sarà solo un ricordo

Leggi su Ilgiorno.it

(Como) – Di tutti i nomi che ha avuto - PalaOregon, PalaVerticalVision, NGC Arena, Mapooro Arena - adesso che sta per essere abbattuto se ne salverà uno, quello che i tifosisi portano nel cuore e qualcuno anche tatuato addosso, indelebile come le imprese sportive che si sono vissute al suo interno. Non è mai stato un palazzetto qualunque ilanzitutto perché pur avendo legato indissolubilmente la sua sorte cone i suoi campioni non sorge in città, ma nel paese vicino di Cucciago. Doveva essere una soluzione temporanea a invece, come spesso capita in Italia e nonnello sport, ha resistito per oltre cinquant’anni, anche se dal 2016 è stato messo in pensione perché i costi di gestione, soprattutto per il riscaldamento durante l’inverno, erano troppo onerosi.