Zinzi Lega | Bene Valditara per la Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sull’attivazione dei nuovi corsi tecnico-professionali, il modello 4+2, laha raggiunto un primato che dal prossimo anno farà registrare istituti poco più che raddoppiati e un numero enorme di percorsi che rappresentano opportunità di vita e soprattutto di lavoro per i nostri ragazzi. Ringraziamoper il grande impegno e ci auguriamo che dalla nostra regione si possa dare un forte impulso ad una nuova visione culturale che permetta ai nostri figli di coltivare e inseguire le proprie ambizioni nella terra in cui sono nati e cresciuti. Promuovere il modello 4+2 significa rafforzare una sinergia tra scuole e imprese del territorio, con l’unico obiettivo di offrire un futuro ai nostri studenti in linea con quella che è la vocazione del territorio, le sue peculiarità e le richieste del mercato.