WWE | Jordynne Grace avvistata al Performance Center inizia una nuova era per lei

Secondo quanto riportato da PWInsider,è stataal WWEprima dell’episodio del 21 gennaio di NXT. Sebbene non sia apparsa durante lo show, la sua presenza nella struttura suggerisce che la sua avventura in WWE potrebbe essere giàta.L’addio alla TNA diA Genesis,ha affrontato Tessa Blanchard nel ritorno di quest’ultima in TNA dopo anni di assenza. La sconfitta diha segnato la sua ultima apparizione nella federazione dopo sei anni di militanza.Un addio commoventeIl post-match è stato particolarmente toccante:è scoppiata in lacrime quando le è stata donata una cintura delle TNA Knockouts firmata da tutte le colleghe, un momento che ha segnato il suo addio emotivo alla compagnia che è stata la sua casa per oltre sei anni.