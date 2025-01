Biccy.it - Vi ricordate Carima? Che fine ha fatto: “Ho perso mia figlia, vendo i social”

Leggi su Biccy.it

, meglio nota come la ‘Nerona più coatta di Roma‘ e un tempo suicomedituttoedipiù, è da tempo sparita da Instagram e proprio in queste ore è comparsa in un video su TikTok (caricato non da lei) in cui svela come sta.“Sono sparita daiperché sto passando il periodo più brutto della vita mia” – ha esordito– . “Homia, hotutto. State attente che perdere i figli è un attimo. Io sono la Nerona, facevo mille euro a settimana, tutti mi volevano nei locali. La Nerona più coatta de Roma sono io. . A me purtroppo non me ne frega più nulla, chi vuole comprare i miei profili: 1000 euro Instagram, 2000 euro TikTok, un milione di followers“. La TikToker non ha svelato i motivi che hanno portato gli assistentii a prendere sua, ma sa che hannola cosa giusta.