Trump minaccia l’Ue con i dazi e von der Leyen corre ai ripari | ecco le aperture a Cina e India E l’Italia potrebbe uscirne penalizzata

Legarsi indissolubilmente agli Stati Uniti di Donald, non lasciando spazio ad alcuna alternativa, è un rischio che l’Unione europea non può permettersi dire, data l’imprevedibilità e la scarsa propensione al compromesso della nuova amministrazione. La deriva signoresca e protezionista che attende la nuova America è nota da tempo, ma Bruxelles sembra averlo capito solo nelle ultime settimane. Alcuni segnali erano già arrivati, ad esempio con le parole dell’Alto rappresentante per la Politica Estera, Kaja Kallas, che sul dossier Ucraina aveva precisato: l’Europa “è in grado di gestirlo anche senza gli Usa“. Ma la definitiva conferma è arrivata con le parole di Ursula von deral Forum Economico di Davos: nessuna porta è chiusa, né all’né alla, differenziare è l’unico modo per l’Europa di sopravvivere in mezzo all’avanzata di Pechino e alle minacce commerciali di Washington.