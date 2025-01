Juventusnews24.com - Spalletti su Cambiaso: «Calciatore moderno di alto livello. Non sono sorpreso dell’interesse di Guardiola, vi spiego perché»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24su: il commento del CT della Nazionale suldella Juventus nel mirino del Manchester CityLucianoha parlato anche di Andreaai canali ufficiali della Nazionale italiana. Le sue dichiarazioni sul bianconero seguito dal Manchester City di– «È un. Quello ideale per me è quello che usa il suo talento per servire poi quelli che ne hanno di meno e alzare ildi tutti quanti nella squadra.felice che un allenatore deldiabbia fatto questi complimenti, ma nonlui ci ha fatto vedere di essere unche ha un».NAPOLI – «Ce nediverse che stanno facendo molto bene. Sicuramente una da citare è il NapoliConte ha tirato fuori veramente una struttura imponente dalla propria squadra, ha creato una quadratura dove si vede una sostanza, un equilibrio, dove si vede una mentalità importante.