Lapresse.it - Scarcerazione Almasri, opposizioni unite: “Meloni riferisca in aula”

(LaPresse) “Leinsieme chiedono a Giorgiadi non nascondersi dietro i suoi ministri. Quello che è accaduto ieri è di una gravità inaudita”. Così Elly Schlein, segretaria del PD, durante il suo intervento alla Camera dei Deputati in occasione della conferenza stampa organizzata da tutte lesul rilascio del militare libico. Ricordando le parole della premier a proposito della caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo, Schlein denuncia: “Ne avevano arrestato uno sul suolo italiano, dando attuazione a un mandato di cattura della corte penale internazionale e lo hanno riaccompagnato a casa”. A margine della conferenza, a cui hanno preso parte Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (AVS), Riccardo Magi (+Europa), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Matteo Richetti (Azione) e Riccardo Ricciardi (M5S), Bonelli ha dichiarato: “Quello che è accaduto è di una gravità inaudita.