Samp | Antonio Rezza e Flavia Mastrella ospiti al cinema Galliera di Bologna giovedì 23 gennaio

I due artisti, le cui opere - tra cui il recente Il Cristo in gola, sono disponibili su Open DDB - saranno opsiti domani sera aper introdurre. Domani,23, alle ore 21:30sarannoaldiin occasione dell'appuntamento con la proiezione diper il programma "Sala Open" in collaborazione con OpenDDB. Pellicola del 2020,è un film on the road incentrato sul personaggio omonimo, un killer di professione che viene ingaggiato da un potente presidente per uccidere i tradizionalisti. L'uomoè affetto da turbe psicologiche che cura con la musica. Dopo aver ammazzato la madre, vaga nella terra di Puglia alla ricerca della donna ideale; durante il suo vagabondaggio incontra persone che conducono .