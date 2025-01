Salah orgoglioso dopo essere diventato il primo giocatore del Liverpool a segnare 50 gol in Europa

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-22 00:43:00 Ecco quanto riportato poco fa:Mohamedha parlato del suo orgoglioildel50 gol nelle competizioni europee nella vittoria per 2-1 sul Lille.L’attaccante egizianoha portato a casa il suo 50esimo gol neltempo per i Reds, che hanno vinto con la deviazione vincente di Harvey Elliottche Jonathan David aveva pareggiato per gli ospiti, scesi in 10 uomini.ha detto ad Amazon Prime: “Spero di nonl’ultimo to reach 50 goals. Non ero concentrato sul record prima della partita.“È una cosa di cui sono molto felice e, soprattutto perché abbiamo vinto la partita, questa è la cosa più importante”.Oltre al gol storico di, il 23esimo gol stagionale in tutte le competizioni, i Reds hanno festeggiato il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League vincendo la settima partita su sette in vista dell’ultimo round della prossima settimana.