Rio Saliceto, blitz dei ladri in bar e ristorante

Rio(Reggio Emilia), 22 gennaio 2025 - Nuovi furti, stavolta ai danni di esercizi commerciali, nella zona della Pianura reggiana. La scorsa notte almeno due le intrusioni dei soliti ignoti. La prima è avvenuta verso le tre al Lodo 60, in via San Lodovico a Rio, unsituato nella zona al confine con Correggio. All’interno del locale sono stati rubati due tablet in uso ale una piccola somma di fondo cassa. Neppure il tempo di far scattare l’allarme, che un altro simile episodio è stato segnalato a poca distanza, al Ke Caffè di via Nicolini, nel centro riese. Anche qui il ladro o ihanno forzato una porta per poi entrare nel locale, stavolta puntando al registratore di cassa che conteneva denaro contante per alcune centinaia di euro. Sul posto, così come avvenuto poco prima al, sono intervenuti i carabinieri di Campagnola per le prime indagini.