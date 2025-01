Ilgiorno.it - Ricorso al Tar sul turbogruppo di Borsano

Leggi su Ilgiorno.it

Le vicende di Franco Tosi Meccanica e del termovalorizzatore gestito da Neutalia asi sono di recente intrecciate e non è stato amore a prima vista. La società che gestisce il termovalorizzatore ha infatti in itinere l’appalto per la fornitura e la posa in opera del generatore di energia elettrica azionato dalla turbina alimentata dalla combustione dei rifiuti. L’appalto sfiora i 9 milioni di euro e il bando - emesso attraverso Amga spa che di Neutalia è socia - è stato aggiudicato nel 2024 alla Srl Comef di Tradate. Alla gara aveva preso parte anche Franco Tosi, che ha presentatoal Tar chiedendo l’accesso agli atti dell’aggiudicazione e ricevendo inizialmente un diniego da parte di Neutalia. Le ragioni portate da Neutalia sono state però ritenute infondate dal Tar che, a fine dicembre, ha infine richiesto a Neutalia di esibire i documenti entro trenta giorni dal pronunciamento.