"Reggio deve riscattarsi, sarà una gara dura"

Sabato alle 17,30 la Pallacanestro Reggiana farà visita a Tortona per un match che si preannuncia tanto importante quanto equilibrato. I piemontesi sono reduci da un’esaltante vittoria sul campo di Brescia, campione d’inverno, e dopo un inizio un po’ altalenante hanno trovato continuità, vincendo sei delle ultime sette partite tra campionato e Basketball Champions League. Un percorso in cui è stato determinante anche l’apporto dell’ex biancorosso Arturs Strautins, al massimo in carriera per quel che riguarda i punti realizzati (11,4 di media con il 59% da 2 e il 30% da 3). Merito dalla sua grande dedizione e della fiducia che gli ha accordato coach De Raffaele che – potendolo anche schierare da italiano di formazione – ne ha fatto uno dei riferimenti della squadra. Strautins, innanzitutto come sta? La sua stagione sta viaggiando su buonissimi livelli e l’ultima vittoria con Brescia vi dà ulteriore slancio.