Pellegrini e Cristante verso il rientro: il programma della Roma alla vigilia dell'AZ

Lorenzopunta a un recupero lampo. Il capitanoè tornato ad allenarsi con il gruppo, a soli tre giorni dal lieve stiramento al collaterale del ginocchio destro subito contro il Genoa. Dopo aver saltato lo scarico post-partita e approfittato del riposo concesso da Ranieri domenica, il numero 7 giallorosso ha svolto lavoro individuale lunedì, per poi rientrare ieri insieme ai compagni, con un tutore visibile, ma con la voglia di tornare a disposizione il prima possibile. Oggi il centrocampista si sottoporrà a un ulteriore test durante l’allenamento di rifinitura alle 12:30 a Trigoria: in caso di risposte positive, potrebbe essere convocato per la trasferta contro l’AZ Alkmaar, penultima sfidafase a gironi di Europa League.vede ilDiversa la situazione di Bryan, che ha completato ieri il secondo allenamento consecutivo con la squadra.