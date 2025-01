Thesocialpost.it - Muore alla festa della sorellina: drammatico incidente, una famiglia distrutta così

Leggi su Thesocialpost.it

Una bimba di soli dodici mesi ha perso la vita in un tragico incendio domestico scoppiato durante i festeggiamenti per il quinto compleanno. L’, avvenuto domenica sera a Benboyd Circle, nel sudTasmania, Australia, ha lasciato anche altre persone gravemente ferite.Quando i soccorsi, tra cui polizia e vigili del fuoco, sono giunti sul posto, la casa era già avvolta dalle fiamme e diverse persone risultavano ancora intrappolate all’interno, come riportato dal Mirror.“Purtroppo, una neonata è stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione, mentre un altro bambino e un adulto sono stati trasportati al Royal Hobart Hospital con ustioni gravi. Altri tre bambini hanno subito ferite meno gravi e sono stati ricoverati”, hanno comunicato le autorità.Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio, mentre la polizia ha stilato un rapporto per il medico legale.