Mistermovie.it - Mister Movie | Warfare – Data di uscita fissata per il film sulla guerra in Iraq di Alex Garland e Ray Mendoza

Leggi su Mistermovie.it

Il prossimoditargato A24,, ha finalmente unadiufficiale. Il, che segna una collaborazione tra il registae l’ex Navy SEAL Ray, arriverà nelle sale il 11 aprile 2025.Quando Arriva?La notizia delladidiè stata confermata in un recente rapporto di Deadline, che ha rivelato che ildebutterà l’11 aprile 2025. Il progetto si basa sulle esperienze personali di Raydurante lain, raccontando le sue difficili memorie da veterano e ex Navy SEAL degli Stati Uniti.Un Cast Stupendovanta un cast eccezionale, con Will Poulter, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Cosmo Jarvis, Joseph Quinn, Charles Melton, Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, e molti altri.