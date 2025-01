Iodonna.it - Meglio Bradley Cooper con trench in tweed o Idris Elba in total black di pelle?

La settimana della moda maschile di Parigi non è solo passerelle, ma una sfida al tempo, una collisione di stili e idee. Louis Vuitton, con Pharrell Williams e il designer Nigo al timone della linea uomo, ha ribaltato ogni aspettativa trasformando la Cour Carrée del Louvre in un manifesto di modernità. Con una colonna sonora che oscillava tra gospel futuristico e ritmi digitali, l’artista di Happy ha debuttato con la collezione Remember the Future per l’Autunno/Inverno 2025-26 e ha richiamato un esercito di sex symbol di talento, da, fino ad Adrien Brody. Milano Fashion Week Men's AI 25/26: tutte le star presenti guarda le foto Leggi anche › Lo streetwear non è morto.