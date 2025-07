PFM prosegue il tour estivo Doppia traccia le prossime date

La Premiata Forneria Marconi continua a conquistare i cuori degli appassionati con il suo tour Doppia Traccia, partendo dal suggestivo Teatro Antico di Taormina. Un viaggio musicale tra rock, progressive e classica, dove ogni concerto diventa un’esperienza indimenticabile grazie all’intesa unica tra i musicisti. Non perdere l’occasione di vivere questa magia dal vivo: scopri il calendario e assicurati i tuoi biglietti per un’energia che resta nel cuore.

PFM – Premiata Forneria Marconi prosegue dal Teatro Antico di Taormina il tour Doppia tracce, ecco il calendario e i biglietti. PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entitĂ affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Il nuovo tour Doppia traccia coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana piĂą famosa al mondo.

