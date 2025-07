Ayrton Costa chi è la presunta nuova fiamma di Wanda Nara

Sembra che Wanda Nara abbia ufficialmente voltato pagina: tra sospetti e indizi, il nuovo amore potrebbe essere Ayrton Costa, giovane calciatore di talento. Dalle somiglianze negli anelli alle foto condivise nello stesso veicolo, i segnali sono più forti che mai. Ma la domanda rimane: sarà davvero lui la nuova fiamma della showgirl? Solo il tempo saprà svelare questa intrigante storia d’amore.

Ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Wanda Nara, ex di Icardi. Secondo diversi siti di gossip è Ayrton Costa. Gli indizi che vengono riportati sono diversi: dagli anelli uguali alle foto nella stessa auto, una Mustang, fino alla presunta ‘frecciatina’ della ex di lui. Secondo diversi siti e televisioni infatti la ex avrebbe usato una delle frasi di Shakira rivolte all’ex Piqué per togliersi un sassolino dalla scarpa, e cioè “Hai scambiato un rolex con un Casio”. Nelle storie di lei nessuna conferma, almeno per il momento, anche se qualche sito di gossip ha cercato di trovare indizi persino nei colori dei suoi vestiti (giallo e blu come il Boca). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ayrton Costa, chi è la (presunta) nuova fiamma di Wanda Nara

Ayrton Costa non può giocare il Mondiale per Club col Boca Juniors: è vittima del “travel ban” - Ayrton Costa non potrà vivere l'emozione del Mondiale per club con il Boca Juniors a causa di un travel ban che ha colpito il difensore argentino.

