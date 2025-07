mecna pubblica a sorpresa il nuovo ep introspezione

Mecna sorprende ancora una volta i suoi fan con il nuovo EP "Introspezione", un progetto nato di getto, autentico e intimo. Durante una diretta Instagram, l’artista ha rivelato che si tratta di un work in progress che riflette le sue emozioni più profonde. Con brani piano e voce, "Introspezione" invita a un viaggio di introspezione e sincerità , confermando il suo talento nel toccare le corde più profonde dell’anima.

Mecna ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo EP, Introspezione, come lui stesso ha anticipato in una diretta Instagram che ha tenuto per i suoi fan ieri sera alle ore 21.30. Introspezione racchiude i brani piano e voce di cui l'artista aveva fornito un'anticipazione solo su Instagram durante i mesi scorsi. " È un progetto nato di getto, istintivo e con brani brevi ma intensi. Qui la scrittura è come un flusso di coscienza continuo, ogni brano ha un tema diverso, ma sono tutti in una qualche maniera collegati.