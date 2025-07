Altro studente non fa l’orale alla Maturità Maggi | ‘Esami da abolire’

La decisione di Gianmaria di non sostenere l’orale di maturità ha fatto scalpore, alimentando un vivace dibattito tra studenti, insegnanti e opinionisti. Mentre alcuni vedono in questa scelta un atto di coraggio e protesta, altri criticano la sua immaturità. Il professor Andrea Maggi, noto volto televisivo, propone di abolire gli esami di Stato, sollevando una questione più ampia sul valore e la funzione di questi delicati momenti di verifica.

Il caso di Gianmaria, lo studente che ha rifiutato l’orale di maturità, il secondo in ordire temporale, ha scatenato un acceso dibattito. Il professor Andrea Maggi, noto volto de “Il Collegio”, ha definito la sua una scelta immatura, proponendo provocatoriamente di eliminare l’esame di Stato. Lo studente non svolge l’orale per protesta Gianmaria, diciannovenne, dopo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it