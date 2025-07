Quattro cani rischiano la vita nel Cilento salvati dalle Guardie zoofile

Nel cuore del Cilento, quattro cani randagi rischiavano la vita, ma grazie all’intervento tempestivo delle guardie zoofile, sono stati messi in salvo. Due adulti e due cuccioli, in condizioni di salute critiche, hanno trovato speranza e cura dopo un’operazione che ha evitato un destino tragico. La loro storia dimostra quanto il pronto intervento possa fare la differenza. E ora, la loro rinascita rappresenta un punto di svolta nel percorso di speranza e rinserimento sociale.

Un’operazione tempestiva ha messo in salvo due cani adulti e due cuccioli da un destino tragico nel Cilento. Il caso I quattro animali, da tempo randagi per le strade di un comune cilentano, versavano in condizioni di salute estremamente precarie. Secondo i soccorritori, senza un intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: quattro - cani - cilento - rischiano

'Cani bagnino', gli eroi a quattro zampe che salvano vite tra le onde pugliesi: curiosità - Tra le meravigliose spiagge pugliesi, i cani bagnino sono gli eroi a quattro zampe che salvano vite tra le onde.

Quattro cani rischiano la vita nel Cilento, salvati dalle Guardie zoofile.

Cani denutriti e in pessime condizioni, la denuncia: "Per un cavillo ... - Per un cavillo i quattro cani maltrattati a Vitinia presi in carico dai volontari di Lndc rischiano di tornare alla proprietaria. Riporta fanpage.it

da Dylan e Vita, i cani eroi del Cilento - Il Mattino - Un pedalò è affondato davanti alla spiaggia delle Saline della nota località balneare del ... Secondo ilmattino.it