Occhialeria MEI rafforza la sua presenza in India con la nuova sede di Bangalore

La scelta di Bangalore come nuovo polo strategico sottolinea l’impegno di MEI nel conquistare il mercato asiatico, consolidando la propria posizione di leader nel settore delle macchine automatizzate per lenti oftalmiche e solari. Fondata nel 1985 e con sede principale a Ponte San Pietro, MEI si distingue per la sua innovazione e qualità. Con questa apertura, l’azienda rafforza la propria presenza globale, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione in India e oltre.

MEI, azienda leader nel settore delle macchine automatizzate per la lavorazione di lenti oftalmiche e solari, ha annunciato l’apertura della sua nuova sede a Bangalore, in India. L’inaugurazione, avvenuta il 4 e 5 luglio, rappresenta un passo strategico per la crescita internazionale dell’azienda, che mira a rafforzare la propria presenza nei mercati asiatici. Fondata nel 1985 e con sede principale a Ponte San Pietro, MEI si distingue per la tecnologia del “taglio a secco”, adottata in tutte le sue macchine, che le ha permesso di affermarsi come leader nel settore e di diventare fornitore di riferimento per grandi aziende di lenti e laboratori indipendenti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Occhialeria, MEI rafforza la sua presenza in India con la nuova sede di Bangalore

In questa notizia si parla di: sede - presenza - india - bangalore

Nuova sede di Confartigianato Chieti a Francavilla al mare: "Così rafforziamo la presenza sul territorio" - Confartigianato Chieti L’Aquila amplia i suoi orizzonti inaugurando la nuova sede a Francavilla al Mare, un ambiente moderno e accogliente pensato per rafforzare il legame con il territorio.

India – L'Assemblea SPCSA si apre a Bangalore, alla presenza del Consigliere Regionale per l’Asia Sud, per definire il piano del prossimo sessennio https://infoans.org/sezioni/notizie/item/24807-india-l-assemblea-spcsa-si-apre-a-bangalore-alla-presenza-d Vai su X

India – L'Assemblea SPCSA si apre a Bangalore, alla presenza del Consigliere Regionale per l’Asia Sud, per definire il piano del prossimo sessennio (ANS – Bangalore) – L’Assemblea della Conferenza delle Ispettorie e Visitatoria salesiane della Regione A Vai su Facebook

Occhialeria, MEI rafforza la sua presenza in India con la nuova sede di Bangalore; India – L'Assemblea SPCSA si apre a Bangalore, alla presenza del Consigliere Regionale per l’Asia Sud, per definire il piano del prossimo sessennio; Marposs rafforza la sua presenza in India con un tech center a Bangalore.

Modula apre la propria sede in India - btboresette - Modula – Gruppo System – apre la propria sede in India grazie ad Octagona L’azienda emiliana ha attivato una filiale a Bangalore, avvalendosi del supporto di Octagona. Si legge su btboresette.com

Marposs rafforza la sua presenza in India con un tech center a Bangalore - L’azienda conta 6 uffici locali in India, situati nelle città di: Manesar, Ahmedabad, Chennai, Jamshedpur, Pune e Bangalore. industriaitaliana.it scrive