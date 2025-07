Abbonamenti Inter il Club carica sui social i propri tifosi per celebrare l’inaugurazione della campagna 25 26 – FOTO

Con l'entusiasmo alle stelle, l’Inter invita i suoi tifosi a non perdere l’occasione di essere protagonisti della stagione 2025-26. La campagna abbonamenti è ufficialmente aperta, unendo passione e tradizione nerazzurra. Attraverso i social, la società nerazzurra accende l’orgoglio dei supporters, invitandoli a vivere intensamente ogni momento. Unisciti a noi e continua a scrivere la storia dell’Inter: il sogno nerazzurro ti aspetta!

Abbonamenti Inter, il post social della società nerazzurra per esortare i supporters ad acquistarli e a seguire i propri beniamini. La stagione di Serie A 2025-26 si avvicina e, come ogni anno, l’ Inter lancia la sua campagna abbonamenti, con un appello speciale ai suoi tifosi. Il club nerazzurro ha scelto di coinvolgere il proprio pubblico attraverso un post social che invita tutti i supporters a vivere ancora una volta il sogno insieme, sugli spalti di San Siro. Il messaggio è chiaro: ogni partita è un’occasione unica per vivere la passione, la storia e la forza dei colori nerazzurri. Come la prima?????. 🔗 Leggi su Internews24.com