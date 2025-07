superman di david corenswet ha riportato in auge il suo adorabile ricciolo sbarazzino

un simbolo di rinascita e autenticità, capace di catturare l’immaginazione e risvegliare emozioni profonde in ogni appassionato. Un dettaglio che diventa, senza dubbio, il nuovo volto di un eroe ribelle e irresistibile.

Superman mi ha dato a prima vista un'emozione fortissima. Non avrei mai pensato di provare una sensazione del genere per una ciocca di capelli, ma poi è arrivata la prima immagine ufficiale del Superman di James Gunn, ed eccola lì: la ciocca riccia. Quella piccola ciocca iconica, irriverente e ribelle che pende sopra la fronte destra di David Corenswet. È un particolare molto discreto, ma ha un valore enorme. La ciocca riccia di Superman è sempre stata più di un semplice particolare. È un simbolo, un segno, un ammiccamento per chiarire che non siamo di fronte solo a un tizio con un mantello. Si tratta di Superman.