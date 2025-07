Calciomercato Milan colpo di scena | Morata resta al Galatasaray

Calciomercato Milan, svolta su Alvaro Morata: il Galatasaray blocca la cessione. Il Como e i rossoneri ora attendono sviluppi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, colpo di scena: Morata resta al Galatasaray

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - morata - galatasaray

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, Morata-Galatasaray: trovato l’accordo per la fine del prestito #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Fabrizio Romano: Morata ha detto SÌ al Como! Accordo totale con il giocatore e il Milan, manca solo l’ok del Galatasaray Il Como sogna in grande: dopo la super stagione, ora punta dritto all’Europa con Álvaro attaccante! #Calciomercato #Como #Mor Vai su Facebook

Milan-Galatasaray, accordo per l'interruzione del prestito di Morata: manca solo un tassello per il Como; Milan, Morata al Como? Il Galatasaray dice no: le ultime; Morata-Como, la decisione del Milan.

Calciomercato Milan, intrigo Morata! Il DS del Como... - Calciomercato Milan, da risolvere l’intrigo Alvaro Morata con il Como: il DS del club lariano fa chiarezza sul calciatore spagnolo Il Como Calcio si è indubbiamente imposto come una delle squadre più ... Riporta milannews24.com

Milan-Galatasaray, accordo per l'interruzione del prestito di Morata: manca solo un tassello per il Como - Se il Napoli accetterà la proposta dei turchi per Osimhen, arriverà la fumata bianca che porterà Alvaro Morata a vestire la ... Scrive calciomercato.com