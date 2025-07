Carabinieri | in visita a Pisa il Generale di Corpo d' Armata Aldo Iacobelli

Nel cuore di Pisa, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale dei Carabinieri 'Podgora', ha incontrato il personale locale, rafforzando il legame tra le forze dell’ordine e la cittadinanza. Un momento di confronto e spirito di squadra che sottolinea l’impegno quotidiano dei carabinieri nella tutela della sicurezza. Questa visita simbolica si inserisce in un percorso di vicinanza e collaborazione che continuerà a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio.

Nel primo pomeriggio di ieri, 9 luglio, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri 'Podgora', ha fatto tappa a Pisa per una visita al Comando Provinciale. Accolto dal Colonnello Mauro Izzo, Comandante Provinciale, e da una rappresentanza di militari e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - visita - pisa - corpo

A scuola di legalità: visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice - Gli studenti della scuola primaria di Baselice hanno visitato la caserma dei Carabinieri in un incontro educativo dedicato alla legalità, alla Costituzione e alla cultura civica.

Gentiana Kopili è l’ennesima vittima di femminicidio.È stata uccisa dall’ex marito con un coltello.Dopo averla colpita più volte, lui si è seduto a guardare il corpo a terra e ha detto:“Ho fatto quello che dovevo fare. Ora chiamate i carabinieri.”Non è un raptus.È pa Vai su Facebook

Carabinieri : in visita a Pisa il Generale di Corpo d'Armata Aldo Iacobelli; Il Generale Iacobelli in visita a Pisa; Il Generale Iacobelli in visita a Pisa: “Le caserme siano luoghi di ascolto e accoglienza”.

Il Generale Iacobelli in visita a Pisa: “Le caserme siano luoghi di ascolto e accoglienza” - Nel primo pomeriggio di oggi, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, ha fatto visita al ... Come scrive gonews.it

Visita del comandante interregionale "Podgora" ai Carabinieri di Pisa - Nella mattinata odierna, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, ha fatto visita al Comando Provinciale di Pisa ... Scrive lanazione.it