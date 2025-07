Vi sparo un colpo in testa | caos al pronto soccorso Valduce di Como

Una notte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, dove un 28enne marocchino, in stato di alterazione e già noto alle forze dell’ordine, ha scatenato il caos minacciando i poliziotti. Con comportamenti pericolosi e un atteggiamento aggressivo, l’uomo ha rischiato di sfociare in una tragedia. La situazione è stata rapidamente sotto controllo, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza nei nosocomi.

