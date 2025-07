USA sanzionano relatrice ONU Albanese per accuse a Israele e Stati Uniti

In un’era di tensioni crescenti e alleanze complesse, il fronte internazionale si infiamma: gli Stati Uniti sanzionano Francesca Albanese, relatrice ONU al centro di accuse di pressione illegittima sulla Corte penale internazionale. Una mossa che solleva interrogativi su libertà di opinione e politica internazionale, aprendo uno scenario dove le divergenze tra potenze si intrecciano con questioni di giustizia e diritti umani. La vicenda promette di avere ripercussioni profonde sul panorama globale.

Francesca Albanese nel mirino di Washington: sanzioni per “pressioni illegittime” sulla Corte penale internazionale. WASHINGTON – Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, il 9 luglio, ha annunciato su X l’imposizione di sanzioni economiche e divieto di ingresso negli Stati Uniti nei confronti della relatrice speciale dell’ONU, Francesca Albanese. Rubio accusa Albanese di aver promosso “illegittimi e vergognosi tentativi” di spingere la Corte Penale Internazionale a perseguire funzionari, aziende e dirigenti americani e israeliani. “La campagna politica ed economica di Albanese non sarà più tollerata”, ha avvertito Rubio, ribadendo il sostegno incondizionato degli USA al diritto all’autodifesa dei propri alleati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

