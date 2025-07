Sebastiano Esposito Inter esperienza già giunta al capolinea per il talento classe ’02 nerazzurro? Le ultime sull’ex Empoli

Sebastiano Esposito, giovane talento classe 2002 cresciuto nelle fila dell’Inter, sembra ormai prossima a dire addio ai nerazzurri. Dopo un’esperienza tra Empoli e altri club in cerca di minutaggi, il suo futuro si fa sempre più incerto, con diverse squadre di Serie A interessate a portarlo in salvo. La storia d’amore tra Esposito e l’Inter, iniziata sotto i riflettori, pare ormai arrivata al capolinea. La sua cessione potrebbe scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Sebastiano Esposito Inter, l’attaccante nerazzurro prossimo alla cessione? Diverse squadre di Serie A su di lui. La storia d’amore tanto attesa Sebastiano Esposito Inter è iniziata ma, purtroppo per il giocatore, non nel migliore dei modi. I nerazzurri infatti continuano a lavorare sul mercato, ma prima di fare nuovi acquisti, la priorità resta sfoltire la rosa. Con un organico ancora troppo numeroso, i dirigenti nerazzurri devono fare spazio a nuovi innesti, incassando il più possibile dalle cessioni. Uno dei nomi in uscita è proprio quello di Sebastiano Esposito, rientrato a Milano dopo una stagione positiva al Empoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, esperienza già giunta al capolinea per il talento classe ’02 nerazzurro? Le ultime sull’ex Empoli

