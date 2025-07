Lazza | il suo primo San Siro è incandescente

Il 9 luglio, Lazza ha scritto una pagina indimenticabile nella storia della musica italiana, conquistando il cuore dei suoi fan con un concerto epico al San Siro. Con 232.000 spettatori incandescente, il rapper ha trasformato uno dei più iconici stadi in un palcoscenico di emozioni e successi. Un evento che resterà impresso nella memoria di tutti, segnando un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera.

Il 9 luglio il rapper realizza un sogno che aveva da sempre: riempire lo stadio simbolo della sua città attraverso uno show che i fan ricorderanno a lungo.

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato” - Lazza conquista il cuore di San Siro, un palco epico per un debutto memorabile. Con 40 musicisti e ospiti d’eccezione, l’artista si inserisce nella storia del grande stadio, portando in scena “Locura Jam + Opera” e sfidando se stesso tra emozioni e spettacolo.

