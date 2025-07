Grok 4 è il modello linguistico più potente di xAI | anche in Italia il piano da 349 euro al mese

Scopri Grok 4 232, il modello linguistico più potente di XAI, ora disponibile anche in Italia! Con un piano mensile da 349 euro, potrai sfruttare funzionalità avanzate come la configurazione multi-agente con SuperGrok Heavy, per affrontare le sfide più complesse con efficienza e precisione. Scegli il piano che fa per te e porta la tua innovazione al livello successivo, perché il futuro dell'intelligenza artificiale è già qui!

Il piano base costa 35 euro, ma il più costoso SuperGrok Heavy permette di usare una configurazione multi-agente che lavora allo stesso problema usando diverse istanze contemporanee. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Grok 4 è il modello linguistico più potente di xAI: anche in Italia il piano da 349 euro al mese

