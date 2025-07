The Busking Contest 2025 successo di iscrizioni ecco gli artisti qualificati

Il Busking Contest 2025 ha raggiunto un traguardo straordinario: con 203 iscritti, si conferma come il più partecipato di sempre, riflettendo la passione e il talento dei musicisti emergenti. La gara si arricchisce ulteriormente, coinvolgendo ormai tre città del Levante Ligure, e si prepara a scrivere un’altra pagina di successo nel panorama artistico locale. Pronti a scoprire gli artisti qualificati?

Sono stati 203 gli iscritti alla quarta edizione del The Busking Contest, nuovo record di iscrizioni, ecco gli artisti qualificati. Sono stati 203 gli iscritti alla quarta edizione del The Busking Contest, nuovo record di iscrizioni che conferma il valore e successo della manifestazione. Con Rapallo, sale quest’anno a tre il numero delle città del Levante Ligure coinvolte nell’evento, che si sta affermando sempre più come identitario e distintivo del Golfo del Tigullio. Ecco i nomi dei 18 artisti qualificati dell’ unico contest in Italia dedicato a musicisti e cantautori di strada: Angelo Desideri (Torino); Anya (Milano); Barbo Piano (Fano, Pu); Dico (Milano); Disoriente (Milano); Ella Codesta (Brescia); Ema (Bogliasco, GE); Gua (Genova); Guzuta (Genova); Laca Collective (Udine); Marwane (Genova); Medaglia (Trento); Musica Muta (Perugia); Nori (Roma); Priscilla (Milano); Simone Villa (Torino); Sidewalk (Brescia); Seven Seas Orchestra (Varese). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - The Busking Contest 2025, successo di iscrizioni, ecco gli artisti qualificati

The Busking Contest 2025: musica di strada, talento e passione nel cuore del Tigullio - La quarta edizione di The Busking Contest 2025 celebra il talento e la passione dei musicisti di strada nel cuore del Tigullio, offrendo un palcoscenico unico ai giovani artisti italiani.

