Guasto all' aria condizionata | sequestrati alimenti all' Esselunga di via Piave

Un guasto all’impianto di aria condizionata all’Esselunga di via Piave ha causato il sequestro di numerosi alimenti surgelati, sollevando preoccupazioni tra i clienti. Dopo le segnalazioni di temperature eccessive, le autorità sono intervenute per tutelare la salute pubblica. La situazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e interventi tempestivi per garantire la sicurezza alimentare. Resta da capire come si risolverà questa criticità e quali misure saranno adottate per prevenire incidenti simili in futuro.

Un guasto all'impianto di aria condizionata ha portato al sequestro di diversi prodotti surgelati venduti all'interno del supermercato Esselunga di via Piave. È successo nei giorni scorsi, dopo che alcuni clienti hanno informato l'Asl per le temperature troppo alte all'interno del supermercato. . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: guasto - aria - condizionata - esselunga

