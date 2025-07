Risoluzione Vlahovic Juve | l’impatto a bilancio del possibile addio anticipato Pro e contro cosa cambierebbe per le casse bianconere

La possibile risoluzione anticipata del contratto di Vlahovic rappresenta un punto di svolta per la Juventus, con impatti significativi sul bilancio e sulla strategia futura. Mentre i pro includono una maggiore liquiditĂ e flessibilitĂ , i contro evidenziano costi di uscita elevati e ripercussioni sul valore patrimoniale. Una decisione che potrebbe trasformare le casse bianconere, aprendo nuove sfide e opportunitĂ per il club. Scopriamo insieme cosa cambierebbe realmente in questa complessa operazione.

Risoluzione Vlahovic Juve: qual è l'impatto a bilancio del possibile addio anticipato. Pro e contro, per le casse la situazione cambierebbe così. Di fronte a un mercato che non decolla, la Juve sta valutando una soluzione drastica per il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a considerare concretamente l'ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto del centravanti serbo, un'opzione estrema per chiudere una vicenda che sta bloccando le strategie del club. I pro e i contro della rescissione: risparmio sull'ingaggio, ma minusvalenza a bilancio.

