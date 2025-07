Lignano si illumina con un messaggio anti-spreco in tre lingue

Lignano si trasforma in un palcoscenico di sensibilizzazione globale, illuminata da un messaggio anti spreco in tre lingue. L'acqua, risorsa preziosa e fondamentale, sarà al centro di un'installazione che unisce arte e consapevolezza. Venerdì 11 luglio alle 21.30, Cafc darà il via alla campagna "Risparmia ogni goccia – Save every drop – Spare jeden tropfen", con una suggestiva proiezione che inviterà tutti a riflettere e agire per un futuro più sostenibile.

L'acqua, bene prezioso e risorsa sempre piĂą al centro dell'attenzione, sarĂ la protagonista di un'iniziativa unica a Lignano. Venerdì 11 luglio alle 21.30, CafcdarĂ il via alla sua nuova campagna "Risparmia ogni goccia – Save every drop – Spare jeden tropfen" con una suggestiva proiezione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: lignano - illumina - messaggio - anti

Lignano si illumina con un messaggio anti-spreco in tre lingue.

Lignano, ogni goccia conta: la torre illuminata contro lo spreco d’acqua - LIGNANO SABBIADORO (UDINE) – Un messaggio potente, visibile e immersivo: CAFC SpA ha scelto la torre piezometrica di Lignano Pineta come simbolo visivo della nuova campagna “Risparmia ogni goccia”, at ... Segnala nordest24.it

A Lignano ordinanza anti vandali per la Pentecoste - RaiNews - A Lignano ordinanza anti vandali per la Pentecoste Il Sindaco, misura preventiva per l'afflusso atteso dall'Austria . Secondo rainews.it