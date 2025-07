Pallanuoto femminile Mondiali 2025 | i convocati di tutte le Nazionali e le rose complete

La tensione sale per i Mondiali di pallanuoto femminile 2025, in scena a Singapore dal 11 al 23 luglio. Con le nazionali pronte a sfidarsi nei gironi e le rose complete, il Setterosa punta a conquistare il podio tra avversarie di grande livello. Tra convocati e sorprese, il torneo promette emozioni intense e sfide spettacolari. E mentre l’Italia si prepara alla sua battaglia, non resta che scoprire cosa riserveranno queste settimane di pura adrenalina.

Da venerdì 11 a mercoledì 23 luglio si disputeranno a Singapore i Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: nella prima fase a gironi le 16 squadre sono state suddivise in 4 gironi da 4 ed il Setterosa è stato sorteggiato nel Girone A con Australia, Singapore e Nuova Zelanda. L’Italia giocherà all’esordio contro la Nuova Zelanda venerdì 11 luglio alle 11.35, mentre nel secondo turno affronterà l’Australia domenica 13 luglio alle 11.35, infine nell’ultima sfida se la vedrà contro le padrone di casa di Singapore martedì 15 luglio alle 13.10. In ogni raggruppamento la prima classificata passerà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno passare attraverso gli ottavi di finale, infine la quarta dovrà disputare il tabellone per il 13° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: i convocati di tutte le Nazionali e le rose complete

