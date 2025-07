Agresti | Chivu vuole cambiare il gioco e Asensio si può fare

Stefano Agresti svela le innovative strategie dell'Inter, con Chivu pronto a rivoluzionare il modulo e Marcos Asensio che potrebbe rafforzare l’attacco nerazzurro. In collegamento su Radio Radio, l’esperto ha condiviso dettagli sui possibili cambiamenti, sottolineando come la proprietà sia determinata a cambiare rotta per rilanciare la squadra. La rivoluzione è alle porte: sarà una stagione di sorprese e grandi novità, e tutto sembra puntare verso un futuro più competitivo e dinamico.

Agresti parla dei cambiamenti in casa Inter, con Chivu propenso a cambiare modulo. Allo stesso tempo, si è espresso anche su Marcos Asensio, nome che circola per rafforzare il reparto offensivo nerazzurro. CAMBIAMENTI – In collegamento su Radio Radio, così come Roberto Pruzzo, Stefano Agresti ha parlato della questione in casa Inter. Hakan Calhanoglu dovrebbe rimanere, dopo l’incontro tra il Galatasaray e lo stesso club nerazzurro, ma allo stesso tempo si cerca anche un giocatore sulla trequarti. Il nome di Marcos Asensio piace. Agresti parla così di Calha e poi fa riferimento ai cambiamenti tattici che vuole apportare Cristian Chivu alla squadra: « Se si gioca a due è un po’ fuori dal progetto, Chivu ha manifestato l’intenzione di cambiare un po’ il modo di fare calcio di Inzaghi, quindi giocare con 4 centrocampisti e non cinque. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Agresti: «Chivu vuole cambiare il gioco e Asensio si può fare»

