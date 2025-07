Guerra in Ucraina Meloni | Già immaginiamo quel Paese libero e ricostruito

Con determinazione e unità, vogliamo trasformare la speranza in realtà concreta. Immaginare un'Ucraina ricostruita, libera e prospera è il primo passo per costruire un futuro di pace e stabilità per tutta la regione. Solo attraverso l’impegno condiviso e la solidarietà possiamo superare le sfide e scrivere insieme un nuovo capitolo di speranza. È questa la nostra promessa al popolo ucraino e al mondo intero.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Questa partecipazione così ampia, a così alto livello, trasmette al mondo un messaggio estremamente importante. Dice che ognuno di noi è qui per fare la sua parte per un obiettivo comune che è guardare oltre l'insopportabile ingiustizia che da più di tre anni viene inflitta al popolo ucraino e saper immaginare ora una Ucraina ricostruita, libera, prospera. E dice che intendiamo raggiungere questo scopo non solo aiutando l'Ucraina a difendersi, portando avanti ogni sforzo per arrivare alla pace come stiamo facendo, ma anche e soprattutto sapendo immaginare il dopo, interrogandoci su come ricostruire quello che è stato distrutto, strade, ponti, scuole, chiese, ospedali" così la premier Meloni intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra in Ucraina, Meloni: "Già immaginiamo quel Paese libero e ricostruito"

