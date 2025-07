L' organista Fabiana Ciampi in concerto alla Chiesa di Santa Reparata con l' omaggio ai compositori europei del ' 600

Preparati a un viaggio musicale indimenticabile: domenica 13 luglio, la splendida chiesa di Santa Reparata sarà il palcoscenico di un concerto straordinario con l’organista Fabiana Ciampi. Con il suo talento e passione, ci guiderà attraverso un omaggio ai grandi compositori europei del Seicento, arricchendo la rassegna organistica della Romagna Toscana. Un’occasione imperdibile per immergersi in atmosfere senza tempo e scoprire le meraviglie del patrimonio musicale...

A Terra del Sole prosegue la rassegna organistica della Romagna Toscana. Domenica 13 luglio, alla Chiesa di Santa Reparata, tornano gli appuntamenti musicali e guidare il pomeriggio sarà l’organista Fabiana Ciampi, presidente dell’associazione Arsarmonica e titolare dell’organo storico Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

