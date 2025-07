Benevento | A luglio due Open Day per il rilascio della Carta d’identità elettronica

A Benevento, il 19 e 20 luglio, cittadini e residenti potranno usufruire di due open day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Un’occasione unica per semplificare e velocizzare il processo, con sportelli aperti nel weekend e prenotazione obbligatoria online. Non perdere questa opportunità: prenota subito il tuo appuntamento e assicurati di ottenere la tua CIE in modo rapido e senza stress!

Open Day CIE a Benevento il 19 e 20 luglio: sportelli aperti nel weekend per agevolare i cittadini. Prenotazione obbligatoria online. Benevento, 10 luglio 2025 – Nel mese di luglio sono state programmate due giornate di apertura per emissione C.I.E. (Carta d’identità elettronica) presso gli uffici anagrafici comunali ubicati in piazzale Iannelli, e cioè sabato 19 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e domenica 20 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per ottenere il rilascio del documento in tali giornate sarà richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimento della disponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

