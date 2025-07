Prima lo aiuta a ritrovare un amico nei vicoli poi lo sbatte contro il muro e gli ruba i telefoni

In un centro storico vibrante e ricco di storia, un’azione immediata e decisa ha portato alla cattura di un gruppo di criminali. Dopo aver ingenuamente aiutato un uomo a ritrovare un amico nei vicoli, questi si sono trasformati in aggressori, aggredendo il loro bersaglio e derubandolo dei telefoni. La recente rimodulazione dei servizi di controllo, frutto di un faticoso impegno congiunto, ha permesso di arrestarli sul fatto, dimostrando che la sicurezza è una priorità irrinunciabile.

Dopo la rimodulazione dei servizi di controllo del centro storico, concordata in sede di Comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica, un 'pattuglione' appiedato composto da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano ha arrestato in flagranza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

