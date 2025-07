Uccide madre e si getta dalla finestra

Una drammatica tragedia scuote Milano: un uomo di 44 anni uccide la madre di 73 e si getta dall’ottavo piano, lasciando dietro di sé un’immagine di dolore e mistero. Le autorità indagano sulle motivazioni di questa tragica scena, mentre la comunità si interroga su come si possa prevenire simili eventi. La notizia ci ricorda quanto sia fragile il confine tra normalità e improvviso caos.

12.15 Ha ucciso la madre e si è suicidato, gettandosi dall'ottavo piano di un palazzo a Milano. L'uomo di 44 si è buttato dalla finestra della sua casa dopo aver accoltellato la madre di 73 anni. Il corpo della donna è stato scoperto dagli agenti di polizia che sono entrati nell'abitazione dopo che l'uomo si è suicidato. La donna è stata trovata deceduta e con evidenti segni di violenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Milano, uccide la madre e si toglie la vita: la tragedia nel quartiere Corvetto; Corvetto, uccide a coltellate la madre e poi si getta dalla finestra; Si getta dalla finestra a Milano, in casa trovato il cadavere della madre: si ipotizza omicidio-suicidio.

