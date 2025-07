Gaia Costa uccisa da un Suv sulle strisce | la top manager indagata moglie dell' ad di Lufthansa è tornata in Germania

Una tragica notte a Porto Cervo, Gaia Costa, giovane e stimata baby sitter, perde la vita sotto un SUV in corsa. La donna alla guida, una dirigente tedesca, è stata colta da malore e ora è sotto indagine. Un evento devastante che scuote la comunità e fa riflettere sulla sicurezza stradale e le responsabilità . La vicenda si dipana tra dolore e interrogativi, mentre le autorità cercano di fare luce su questa tragica fatalità .

Porto Cervo, la giovane stava andando al lavoro come baby sitter. La donna alla guida, una dirigente tedesca, è stata colta da malore. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata (moglie dell'ad di Lufthansa) è tornata in Germania

In questa notizia si parla di: gaia - costa - uccisa - strisce

Gaia Costa investita e uccisa da turista sulle strisce a Porto Cervo: il disperato gesto per salvarsi - Una tragedia sconvolge la Costa Smeralda: Gaia Costa, 24 anni, è stata investita e uccisa da un turista mentre attraversava le strisce pedonali a Porto Cervo.

Gaia Costa uccisa sulle strisce: autista indagata per omicidio stradale Gli inquirenti analizzano filmati e ascoltano i testimoni. Il sindaco di Tempio annulla gli eventi pubblici e proclama il lutto cittadino Vai su X

Gaia Costa uccisa sulle strisce: autista indagata per omicidio stradale Gli inquirenti analizzano filmati e ascoltano i testimoni. Il sindaco di Tempio annulla gli eventi pubblici e proclama il lutto cittadino Vai su Facebook

Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata (moglie dell'ad di Lufthansa) è tornata in Germania; Porto Cervo, 24enne investita e uccisa sulle strisce pedonali: la dinamica dell’incidente; Gaia Costa, oggi l’incarico per l’autopsia. La turista che l’ha investita ha lasciato l’Italia.

Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata (moglie dell'ad di Lufthansa) è tornata in Germania - Stava andando al lavoro, come ogni giorno, in Costa Smeralda dove lavorava come baby sitter stagionale. Lo riporta msn.com

Gaia Costa: «Un’utilitaria non l’avrebbe uccisa». Chi è la donna che l’ha investita: «Sconvolta» - Il Bmw X5 si era appena messo in movimento e andava a bassa velocità: dopo l’impatto con la parte superiore, la ragazza è stata quasi inghiottita sotto il muso del veicolo ... Da msn.com