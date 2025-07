Il cuore della Magna Grecia e dei suoi riti ancestrali, il Savoy Hotel & Spa di Paestum, incarna l’equilibrio tra benessere e tradizione. Ispirato dalla filosofia della Scuola medica salernitana, invita a rallentare e riscoprire l’armonia interiore tra natura e relax. Immerso in un parco tra ulivi e palme, questo rifugio di pace è il luogo ideale per rigenerarsi. Savoy Hotel & Spa Paestum: un’esperienza che nutre corpo e spirito.

“ SE TI MANCANO i medici, siano per te medici queste tre cose: l’animo lieto, la quiete e la moderata dieta”. L’insegnamento della Scuola medica salernitana, la prima del mondo occidentale, detta la filosofia del Savoy Hotel & Spa di Paestum. Un luogo che invita a rallentare, a prendersi cura di sé, a ritrovare equilibrio e armonia. Savoy Hotel & Spa Paestum. Immerso in due ettari di parco, tra ulivi secolari, palme e roseti, il resort celebra in ogni dettaglio la bellezza pacata del Mediterraneo e declina l’eleganza nei toni caldi de l colonial chic. Fulcro del benessere è la Holos Spa, 700 metri quadrati recentemente ripensati dall’architetto Giampiero Panepinto, in cui si fondono l’estetica classica e la forza evocativa della natura: marmo di Carrara, green forest, pietra lavica, giochi di luce e trasparenze. 🔗 Leggi su Amica.it