Workshop sul doppiaggio al Giffoni Film Festival | le voci italiane incontrano i ragazzi per parlare di IA

Preparati a immergerti nel mondo del doppiaggio al Giffoni Film Festival! Il 19 luglio, i talentuosi doppiatori Daniele Giuliani, Chiara Giocardi e Flavio Aquilone incontreranno i giovani partecipanti per un workshop coinvolgente dedicato alle voci italiane e all’intelligenza artificiale. Un’occasione unica per scoprire i segreti dietro le quinte e dialogare direttamente con i protagonisti del settore. Non perdere questa esperienza straordinaria!

Yari Gugliucci a #Giffoni55 il 21 luglio! ? Attore, regista e formatore: per la sezione Workshop terrà un laboratorio sul tema “AI (Artisti intelligenti). Controtendenza. Teorie e tecniche per affrontare il lavoro degli attori”. Giffoni 55 - 17/26 luglio 2025 Visita Vai su Facebook

