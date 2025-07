Beautiful Anticipazioni Puntata dell' 11 luglio 2025 | Luna consola Zende! C' è amore nell' aria?

Scopri le emozionanti anticipazioni di Beautiful del 11 luglio 2025, un episodio ricco di colpi di scena e sentimenti intensi. Luna, affrontando una crisi personale, si apre con Zende, lasciando intravedere i suoi sentimenti profondi e le sue preoccupazioni per il futuro. La soap ci regala un intreccio di passioni e misteri che tenranno tutti con il fiato sospeso, e chissà se questa storia d’amore nascente tra Luna e il designer cambierà le loro vite per sempre.

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful dell'11 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Luna confiderà a Zende di essere molto in pena per lui e per come si sono messe le cose con la sua famiglia. La Nozawa si sta innamorando del designer?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it