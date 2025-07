Dazi Trump annuncia tariffe al 50% sul rame | i prezzi del metallo salgono alle stelle

La decisione di Donald Trump di imporre dazi al 50% sul rame ha scosso i mercati mondiali, facendo schizzare i prezzi del metallo alle stelle. Una mossa che mira a rafforzare le industrie americane, ma che rischia di creare onde di shock a livello globale. In un contesto di crescente protezionismo, il settore dei metalli si trova al centro di una rivoluzione economica senza precedenti. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione?

I mercati globali tornano a tremare dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi al 50% sul rame importato nel Paese. Una misura indiscriminata che punta a rafforzare le industrie americane, un po' come per tutti i settori che sono divenuti protagonisti di questi aumenti tariffari, al fine di riportare .

