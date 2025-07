Il Gnl americano spinge l’Italia al centro della sicurezza energetica europea

Il GNL americano sta trasformando l’Italia in un elemento chiave della sicurezza energetica europea, rafforzando il suo ruolo negli equilibri del Mediterraneo allargato. Con tensioni globali e la crescente esigenza di diversificazione, Washington riconosce nel nostro Paese un alleato strategico per garantire approvvigionamenti più sicuri e sostenibili. Come evidenziato dall’International Trade Administration, questa alleanza apre nuove prospettive di collaborazione e opportunità per il futuro energetico del continente.

Negli equilibri energetici del Mediterraneo allargato, l’Italia sta diventando un interlocutore sempre più strategico per gli Stati Uniti. Alla luce delle tensioni internazionali e della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento, Washington vede nel nostro Paese un partner affidabile per consolidare le forniture di gas naturale liquefatto in Europa. Come spiega un recente bollettino della International Trade Administration, nel 2024 l’Italia ha importato 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto, di cui il 34,93% dagli Stati Uniti. Una crescita costante: erano il 21% nel 2022 e solo il 9,6% nel 2021. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Gnl americano spinge l’Italia al centro della sicurezza energetica europea

