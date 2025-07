Tensione nel Pacifico al via la maxi esercitazione Usa-Giappone | è deterrenza contro la Cina

momento di crescente tensions nel Pacifico occidentale, dove Stati Uniti e Giappone uniscono le forze in una massiccia esercitazione aerea, “Resolute Force Pacific”. Questa operazione, tra le più imponenti mai organizzate nella regione, rappresenta un deciso messaggio di deterrenza contro le crescenti ambizioni militari della Cina. L’esercitazione si svolge in un contesto di alta tensione geopolitica, sottolineando l’importanza di alleanze forti per mantenere la stabilità.

In un momento di forte tensione geopolitica nel Pacifico occidentale, Stati Uniti e Giappone hanno dato il via alla maxi esercitazione aerea congiunta “Resolute Force Pacific” (Reforpac), una delle più ampie mai realizzate nella regione. L’operazione, che si concluderà il 4 agosto, è interpretata dagli analisti come un chiaro segnale di deterrenza nei confronti della Cina, sempre più attiva militarmente nell’area. L’esercitazione si svolge in un vasto teatro operativo che comprende Hawaii, Guam, il Giappone e spazi aerei internazionali, e coinvolge oltre 300 velivoli, tra cui i caccia F-35 e F-15 americani e i F-2 giapponesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tensione nel Pacifico, al via la maxi esercitazione Usa-Giappone: è deterrenza contro la Cina

In questa notizia si parla di: esercitazione - giappone - tensione - pacifico

Cavour verso il Pacifico: la notizia che si vergogna da sola di essere pubblicata ?L’invio della portaerei Cavour nell’Indo-Pacifico viene celebrato ufficialmente come un passo storico per la diplomazia italiana. Ma dietro la retorica, rimangono dubbi e imb Vai su X

Navi da guerra, pattugliamenti e manovre militari: alta tensione ai confini della Cina; ?Russia, nave da guerra svolge esercitazioni antiaeree nel Mar del Giappone. «Artiglieria contro obiettivo aer; La portaerei Cavour naviga verso il Pacifico per esercitazioni militari.

Tensione nel Mar del Giappone: navi da guerra russe e cinesi ... - MSN - Tensione nel Mar del Giappone: navi da guerra russe e cinesi sparano in un esercizio impressionante. Da msn.com

Cina-Giappone, perché sta crescendo la tensione nel Pacifico? Jet ... - Jet, elicotteri e navi: incidente sfiorato L'ultimo, in ordine di tempo, porta la firma di Pechino ... Riporta ilmessaggero.it