Storie di donne | la condizione femminile nell’italia degli anni ’70

Scopri un affascinante viaggio nel tempo attraverso "Storie di Donne", la puntata speciale di RAInchieste che esplora la condizione femminile in Italia negli anni '70. Attraverso testimonianze toccanti e analisi approfondite, questa produzione su Rai Storia offre una finestra sul passato e sul presente dell’emancipazione femminile, rivelando come le donne abbiano contribuito a plasmare il nostro Paese. Un’occasione unica per riflettere sulla strada percorsa e sulle sfide ancora da affrontare.

Una puntata speciale di RAInchieste dedicata alle donne rivela un panorama sociale in evoluzione, con testimonianze che attraversano oltre cinquant'anni di storia. L'evento, trasmesso su Rai Storia, approfondisce le condizioni femminili nel contesto italiano degli anni '70 e il percorso verso le riforme fondamentali per l'emancipazione femminile. la trasmissione storie di donne: una finestra sul passato e sul presente. condotta da giorgio zanchini e disponibile anche online. Sotto la conduzione del giornalista Giorgio Zanchini, la puntata in onda in prima visione giovedì 10 luglio alle ore 21:10 si inserisce nel format curato dalla direzione Rai Cultura.

